Conte torna a Torino: lì vide il Napoli disastroso post Spalletti

vedi letture

Curiosità che alimenta ancor di più il mito simbolico torinese: il 7 gennaio 2024, nel giorno dell’unica sconfitta rimediata dal Napoli negli ultimi 20 incroci con il Torino, c’era proprio Conte in tribuna. Lo ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Tra l’altro, aveva declinato da poco l’invito di De Laurentiis a subentrare a Garcia. Soltanto un appuntamento rimandato.

Per la cronaca, sabato collezionerà anche la panchina numero 248 in Serie A: il grande traguardo delle 250 si avvicina e lo taglierà martedì 28 ottobre al Via del Mare di Lecce, la sua casa, la città in cui è nato e lo stadio in cui ha debuttato in A con i salentini da giocatore. E più che un simbolo sarà una pietra miliare del destino. Dieci giorni pieni di emozione".