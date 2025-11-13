Conte torna lunedì a Castel Volturno: possibile incontro coi vertici societari

vedi letture

Giornate calde a Castel Volturno, dove l'allenamento di mercoledì è stato diretto dal vice Stellini in assenza di Antonio Conte, in permesso concordato con la società fino a lunedì 17. La decisione, maturata dopo i giorni di tensione, non ha scalfito il piano di lavoro, ma la sua assenza è un segnale.

Secondo Il Mattino, Aurelio De Laurentiis, consapevole dell'irritazione del tecnico, non ha fatto obiezioni, lasciando a Conte il tempo di "sbollire". Il rientro è previsto lunedì, quando torneranno anche i nazionali. Non è escluso - si legge sul quotidiano - che in quell'occasione possa esserci un vertice chiarificatore anche con il presidente.