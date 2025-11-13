Assenza Conte, Repubblica: "Tutto sarà più chiaro nel weekend. ADL sa..."

"Il Napoli è certo che Conte abbia bisogno solo di ricaricare le pile ed esclude l’ipotesi di un clamoroso ribaltone in panchina. Allo stesso tempo De Laurentiis conosce però troppo bene il focoso carattere del tecnico e per questo non ne ha preso sotto gamba lo sfogo a Bologna". A scriverlo è Repubblica oggi in edicola con le ultime sul futuro del tecnico dopo la sua scelta di fermarsi per qualche giorno.

"Tradotto: Antonio non deve avere dubbi sulla voglia di reagire degli azzurri e sulla disponibilità del gruppo a seguirlo. Oppure l’ipotesi delle sue dimissioni — per ora sfumata — rischia di prendere corpo nei prossimi giorni. Tutto sarà più chiaro nel weekend, perché il 17 novembre sarà il giorno del dentro o fuori. Il presidente è all’estero e non vuole pensare al piano B. Ma si naviga a vista".