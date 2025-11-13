Com'è andato il primo allenamento senza Conte: due protagonisti su tutti
L'edizione odierna del quotidiano Repubblica racconta di com'è andato ieri pomeriggio l'allenamento senza Conte che tornerà solo nella giornata di lunedì. Al suo posto c'era il vice Stellini con Oriali. "Conte non si è presentato alla ripresa degli allenamenti del Napoli, tornato in campo ieri pomeriggio al centro sportivo di Castel Volturno. Al suo posto hanno assunto il comando il vice Cristian Stellini e Gabriele Oriali, costretti a gestire anche gli inevitabili imbarazzi provocati da un'assenza inattesa e per certi versi sconcertante".
