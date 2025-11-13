Conte a Torino, CorSera: "Assenza che fa rumore e induce a brutti pensieri"

Antonio Conte è a Torino, tornerà a Napoli solo lunedì prossimo alla ripresa degli allenamenti. Il Corriere della Sera oggi in edicola racconta lo stato d'animo e il momento in casa azzurra partendo proprio dall'assenza del tecnico: "Lo strappo è consumato con i suoi soldati (tutti, senza differenze fra vecchi e nuovi) che in campo ma soprattutto fuori gli hanno girato la faccia. E lui lo ha fatto con loro («non vi posso più proteggere»). Già, anche lui. L’inossidabile, a detta di tutti quelli che ci lavorano insieme. Lui che non si fermerebbe mai, è ossessionato dalla vittoria, malato di rigore. Il comandante inflessibile si concede una pausa, smaltisce le conseguenze di un amore diventato tossico.

In passato è successo che abbia usufruito di qualche permesso, mai per cinque giorni. E nel giardino dove i panni sporchi sono stati lavati all’aria la sua è un’assenza che fa rumore, induce a brutti pensieri, a ricordi passati — quando è andato via dall’inter, dalla Juve, quando ha lasciato il Tottenham — rimanda a quella intransigenza, cifra dell’uomo e dell’allenatore che vive di principi. Col Napoli ha un contratto fino al 2027, il club è con lui (e non se lo fa sfuggire), con la squadra serve però un chiarimento definitivo, una nuova alchimia".