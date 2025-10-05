Conte verso il 4-3-3, Gazzetta: lo fa anche per alleggerire McTominay, ecco perché

Il Napoli prova a ritrovare solidità e certezze ripartendo da David Neres. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la scelta di affidarsi nuovamente a lui sembra anche un modo per alleggerire McTominay da compiti di sacrificio che lo avevano visto protagonista nel finale della scorsa stagione, ma che oggi fatica a interpretare con la stessa efficacia. Quella di oggi sarà la prima da titolare per Neres, che finora ha avuto pochissimo spazio: appena 91 minuti complessivi, anche a causa di un affaticamento muscolare che lo ha costretto a saltare la sfida contro il Cagliari.

Una situazione non nuova per l’esterno brasiliano, che anche nella scorsa stagione aveva dovuto attendere diverse settimane prima di partire dal 1’. Il suo debutto da titolare, infatti, arrivò solo alla nona giornata, contro il Lecce. Per lui si tratta di un’occasione importante, una sorta di prova generale che può restituirgli fiducia e, allo stesso tempo, confermare a Conte che il giocatore può integrarsi nuovamente, se e quando il contesto lo permetterà, in un modulo ben rodato e familiare per il Napoli, quel 4-3-3 che da anni è la base del progetto tecnico azzurro.