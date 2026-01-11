Conte verso la scelta Beukema con l'Inter? CI sarebbe un bocciato: le ultime

Conte verso la scelta Beukema con l'Inter? CI sarebbe un bocciato: le ultimeTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:30Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone

Riecco Beukema, proprio quando conta di più. Dopo venti giorni fuori dai radar per un trauma contusivo, il difensore è pronto a tornare in campo nella notte di San Siro. Antonio Conte dovrebbe schierarlo nella difesa a tre sul centro-destra, completando il reparto con Rrahmani e Juan Jesus. Scivola così indietro nelle gerarchie Buongiorno.

L’assenza di David Neres – che si aggiunge a quelle di De Bruyne, Lukaku, Gilmour e Anguissa – spinge il tecnico verso un Napoli più accorto e coperto. Non sarà Lang a sostituire il brasiliano: spazio a Politano alle spalle di Hojlund, con Elmas sull’altro lato. Di Lorenzo avanza a centrocampo, mentre a sinistra agirà Spinazzola.A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.