Conte, voti altissimi sui quotidiani: "Funziona il suo 4-2-fantasia e il Napoli vola!"

Il Napoli di Antonio Conte ha regolato ieri sera al "Maradona" il Monza conquistando il primo posto. "Di nuovo in testa e stavolta non per una notte - è il commento alla pagelle del tecnico azzurro della Gazzetta dello Sport -. Napoli camaleontico e granitico: sesta gara su 8 in stagione senza reti subite". "L’ultima volta che il Napoli ha vinto tre partite consecutive senza subire gol in Serie A era il febbraio del 2023 - si legge su Tuttosport -. Il suo Napoli - primo in classifica - è di nuovo una squadra solida, in grado di 'sporcarsi le mani' e gestire la gara.

"Il suo Napoli capolista è famelico, pratico, cinico, concreto - analizza il Corriere dello Sport -. Bada alla sostanza senza rinunciare al divertimento. Funziona il 4-2-fantasia, la squadra lo segue con generosità e tanto cuore. E la difesa è un vanto: sesta gara senza subire gol, la quarta di fila".

I VOTI

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 8

TuttoNapoli.net: 8