Conte vuole una squadra europea: gli occhi saranno tutti puntati su un calciatore

vedi letture

Il Napoli sta diventando sempre più europeo, a maggior ragione dopo l'arrivo di Kevin De Bruyne, che dovrebbe partire titolare per la terza volta in tre partite anche contro la Fiorentina. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport: "Ma gli occhi dei napoletani e di Conte saranno tutti puntati su De Bruyne, reduce da tre gol in due partite con la sua nazionale. Kevin sta crescendo, nella convinzione e nell'inserimento all'interno del nuovo sistema di gioco. E, grazie a lui, il Napoli è diventata una squadra moderna, molto europea.

E si avvicina al debutto in Champions con una nuova convinzione: all'Etihad ci sarà un'accoglienza da re per De Bruyne, per anni leader tecnico del City di Guardiola. Ma adesso la sua testa è tutta sul Napoli, da prendere per mano specialmente nelle grandi notti d'Europa".