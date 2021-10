Coppa d'Africa, le società danneggiate potrebbero chiedere il rinvio delle gare: i dettagli

Tiene banco il 'caso' Coppa d'Africa con i tanti calciatori del Napoli che a gennaio saranno impegnati con le proprie Nazionali. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che, qualora non si concedesse un rinvio, le società interessate, come il Napoli, potrebbero impugnare il diniego del rinvio oppure la stessa omologazione dei risultati. Un rinvio, dunque, per cause di forza maggiore, data l'indisponibilità di diversi calciatori.