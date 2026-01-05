Corbo: "Conte si dice preoccupato degli scarsi ricambi, ma in panchina aveva 100 mln"

Antonio Corbo, nel suo editoriale per l'edizione odierna di Repubblica, scrive così sul momento del Napoli: "La Lazio finisce in 9, come a Parma. Dopo Taijani Noslin l’olandese di colore con codino spiritoso, Marusic se ne va anzitempo con Mazzocchi, puniti entrambi per una spiacevole zuffa. Nervosismo evidente per la Lazio, costretta ad una esasperante subalternità.

Conte, protagonista del nuovo corso, si dice preoccupato. Per Neres dolorante e gli scarsi ricambi. Fa parte del personaggio. Un rapido riscontro scaccia i timori. Anguissa, Beukema e Gilmour presto rientrano, più avanti Lukaku e De Bruyne. E ieri in panchina c’era un centinaio di milioni tra Gutierrez, Buongiorno, Olivera, Vergara, Marianucci. Risorse sufficienti per iscriversi con Inter e Milan tra i candidati al prossimo scudetto.