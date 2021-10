Corbo critica Juan Jesus: "Debilita tutta la fascia! Di Mario Rui più facile parlar male che fare a meno..."

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, nel suo 'Graffio' per l'edizione online del quotidiano critica Juan Jesus per la prova con il Legia Varsavia: "A complicare il gioco nonostante gli inviti di Spalletti ad accelerare, c’è Juan Jesus, al posto dello squalificato Mario Rui. Del difensore portoghese è più facile parlar male che fare a meno. In una prova solo difensiva, per quel poco che c’è da difendere, il maturo brasiliano propone poco, debilitando tutta la fascia sinistra