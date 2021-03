Corbo: "È la vittoria che spegne il telefonino di ADL

La vittoria contro il Benevento può rappresentare la fine di un incubo e l’inizio della risalita per il Napoli e per il suo allenatore Rino Gattuso. Scrive così l'edizione odierna di Repubblica, con Antonio Corbo che sottolinea l'importanza dei tre punti che mettono a tacere le voci su un possibile avvicendamento in panchina.

"È la vittoria che spegne il telefonino di Aurelio De Laurentiis" si legge sul quotidiano - un gioco ordinato che seguiva il modulo messo in campo da Gattuso, ma una vittoria non basta e Mertens e compagni sono pregati di ripetersi mercoledì contro il Sassuolo".