Corbo esalta Calzona: "Dei tre allenatori è l'unico che mostra la forza della coerenza. Altro che Garcia..."

Nel suo editoriale per Repubblica, Il Graffio, il giornalista Antonio Corbo commenta così la vittoria show del Napoli contro il Sassuolo elogiando Calzona

Nel suo editoriale per Repubblica, Il Graffio, il giornalista Antonio Corbo commenta così la vittoria show del Napoli contro il Sassuolo elogiando Calzona: "Dei tre allenatori in staffetta è quello che mostra la forza tranquilla della coerenza. La via maestra è quel 4-3-3 e la percorre dall’inizio senza un attimo di esitazione.

La certezza affligge i presuntuosi, e lo era Rudi Garcia, l’anziano francesino che si presenta davvero male, condannato a sbagliare, ma senza farsene accorgere dalla società che lo presenta come una statua di biscuit tra i capolavori di Capodimonte. Aveva in animo di rivoluzionare il modulo dello scudetto e nel delirio di potere anticipa che il capitano lo designa lui, non la meritocrazia che dava fascia a Di Lorenzo e al suo carisma. Predica per convincere a non passare la palla solo a Lobotka, perché nel suo vocabolario non c’è il “regista”.

Bastava forse affidarsi ad un omino colto e coerente, che sa tanto calcio, e schivo com’è dà le giuste linee guida che il Napoli in confusione aveva dimenticato".