Corbo: "La classe di De Bruyne va oltre i moduli, ha qualità infinita"

"In fondo alle partite più buie c'è sempre una luce che riporta il Napoli in alto. Fino al primato. Si chiama Kevin De Bruyne. La sua classe va oltre i dubbi, i moduli, i dilemmi che colmano le vigile più laboriose. Alle fine decide il calcio". Con queste parole Antonio Corbo, nel suo editoriale per Repubblica, esalta l'impatto del fuoriclasse belga durante la sfida al Genoa.

"Vincono la qualità, e quella del biondo tardone belga è infinita. La personalità, e quella di Anguissa è pari all'abilità di essere presente negli attimi e nelle fasi cruciali della partita. L'agonismo che distingue l'esperienza di Spinazzola: entra quando sembra tutto compromesso e solleva Olivera dal rimorso del gol del Genoa" spiega Corbo.