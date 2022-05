Corbo: "Osimhen è sul mercato con prezzo da 100mln, Ospina ha chiesto 3mln per il rinnovo"

Focus mercato nell'editoriale per Repubblica del giornalista Antonio Corbo

"Osimhen. È sul mercato. Base d'asta 100 milioni. Parte se arriva l'offerta. La vendita prescinde dal progetto tecnico, ma questa è la linea. Decide la cassa. Se rimane, persiste il dilemma: ha bisogno di una seconda punta o di una sottopunta, come preferisce Spalletti? Quindi: Mertens o Zielinski, protagonista quest'anno in negativo?

Ospina chiede 3 milioni. Ne guadagna 2, il Napoli non offre di più. Pesano i 34 anni, la mancanza di offerte, le pressioni di Spalletti. Meret chissà. È vuota la porta del Napoli, un cantiere dove tutto è deciso. Ma anche no".