Corbo: "Parole di De Luca contro Agnelli rafforzano ombre su Juve-Napoli"

Antonio Corbo, nel suo editoriale per Repubblica, analizza la questione mediatica che ha suscitato la sfida (non giocata) tra Juventus e Napoli. In particolare, Corbo si sofferma sull’intervento di Vincenzo De Luca contro i bianconeri ed il patron Agnelli.

"Impropria l’esternazione di De Luca contro il presidente della Juve. Legittimo esprimere giudizi, poco opportuno se De Luca è stato il primo a leggere oziose fantasie, come raccontare che lo stop dell’ASL sia stato ispirato da De Laurentiis, forte dei suoi ottimi rapporti con De Luca. C’era solo un modo per rafforzare i sospetti: che entrasse in scena proprio De Luca per attaccare Agnelli".