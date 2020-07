Corbo perplesso su Osimhen: "Viene a Napoli, si fa notare ma non parla. Un mistero creato ad arte?"

Nel suo editoriale per Repubblica, Il Graffio, il giornalista Antonio Corbo nutre qualche dubbio sulla 'trattativa' per Victor Osimhen del Lille: "Si può credere alla favoletta di Osimhen che viene a Napoli, fa di tutto per farsi notare, sceglie l’albergo del Napoli al Corso Vittorio Emanuele, il Britannique Naples, ma non parla con i giornalisti. Un mistero creato ad arte? Un giorno si saprà perché, bisogna però raccomandare al Napoli di gestire meglio la cessione di MIlik. Va sostituito con un attaccante vero, i tifosi sperano poi che vada ad un club che non sia lo stesso di Altafini, Zoff, Higuain e Sarri".