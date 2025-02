Corbo su Repubblica: "Bastava forse mettere Simeone per evitare il 2-2 della Lazio"

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, si è espresso così sull'edizione odierna del quotidiano in merito al pareggio dell'Olimpico contro la Lazio: "Il Napoli si è incastrato quando lo stremato Mazzocchi dalla zona alta di sinistra del 3-5-2 ha sollecitato il cambio. Da quelle parti era passati brutti clienti: Isaksen, Nuno Tavares, si prepara ora Lazzari. Bastava forse far alzare dalla panchina Simeone non ruolo su ruolo, ma come variante tattica, in modo da respingere la pressione laziale di Lazzari. Magari di ribaltarla".

