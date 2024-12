Corbo su Repubblica: "Conte dimostra scarsa affidabilità delle riserve che valgono 150mln"

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, nel suo fondo per il quotidiano, oggi, si è espresso così: "Conte dimostra la scarsa affidabilità del parco riserve che vale 150 milioni, chiede quindi 2 rinforzi. Giusto, perché un centrale per lo stagionato Juan Jesus o l’astratto Rafa Marin è utile. Come un esterno a tutta fascia.

Rilevante la fedeltà del presidente ai patti. Con Conte fruisce per la popolarità di un condono dopo i disastri del dopo scudetto. È tornato a bordo, spostandosi nella cabina dell’armatore per lasciare il ponte di comando al tecnico. Da oggi più che mai sono divisi e uniti. Sanno che c’è tempo per chiudere i conti. Sei mesi a Napoli-Cagliari. Ma sanno pure che insieme si vince meglio.