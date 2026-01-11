Corbo su Repubblica: "Inter-Napoli tiene in ansia i centri del potere del calcio italiano"

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, si è soffermato oggi su Inter-Napoli nel suo consueto fondo: "Più di Napoli e Inter, la prima sfida scudetto del 2026 tiene in ansia i centri di potere del calcio italiano. I dirigenti federali e la classe arbitrale. I primi perché la Federazione deve garantire la regolarità del campionato, ma è in corto circuito il sistema del Var. L'innovazione tecnologica introdotta per ridurre errari e polemiche produce effetti opposti, Li moltiplica.

Il punto di confine è la partita Napoli-Verona, finita 1-1, con tre decisioni controverse imposte dal Var. Contro il Napoli un rigore al Verona e due gol annullati. Në De Laurentiis në Conte hanno contestato, una composta reazione ai danni subiti che ha meritato il migliore arbitro possibile per stasera. Ma queste frequenti dissonanze aprono una lesione nel sistema arbitrale".