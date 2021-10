Corbo su Insigne: "Fortuna che Spalletti non inciampi come nella Roma con Totti"

Il giornalista Antonio Corbo parla del caso Insigne nel suo editoriale, Il Graffio, per Repubblica: "Annunciare l’accordo raggiunto o rinviarlo ufficialmente al giorno della verità: la classifica finale del Napoli. Non esiste oggi un’altra priorità. Fortuna che Spalletti non inciampi, come nella Roma con Totti. Sabato definì senza malizia, con rispettosa ironia, “la manfrina sul contratto di Insigne”. Ieri si è inabissato in tutta la sua retorica di istrionico conferenziere giurando che il prossimo rigore lo batterà Insigne, l’altro Lorenzo, l’altro ancora il capitano. Carina come trovata".