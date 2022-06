Corbo su Spalletti: "Se non se la sente può svincolarsi dal Napoli"

Secondo Antonio Corbo, nel suo editoriale per Repubblica, è "Inevitabile un leale confronto tra presidente e allenatore dopo le ultime dichiarazioni

Secondo Antonio Corbo, nel suo editoriale per Repubblica, è "Inevitabile un leale confronto tra presidente e allenatore dopo le ultime dichiarazioni divergenti di Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis.

"Inutile sfidarsi con frasi criptiche via Sky. Se Spalletti non se la sente, può svincolarsi. Se De Laurentiis ritiene l’allenatore insostituibile accetti invece i suoi veti e il suo scetticismo. Ma non c’è nulla di peggio che sfidarsi con le pistole ad acqua con il mercato ancora chiuso e il campionato lontano due mesi. Il coraggio di essere chiari è l’inizio del nuovo ciclo".