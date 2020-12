Corbo sull'infortunio di Osimhen: "Ci si affidi a specialisti, non a ortopedici di fama"

Ma quando torna Osimhen? A porre l'interrogativo è Antonio Corbo, che nel suo editoriale per Repubblica parla della gestione dell'infortunio dell'attaccante nigeriano: "Manca da troppo tempo, ormai. Se c’è un dubbio, deve risolverlo il medico Raffaele Canonico, magari farsi autorizzare dai dirigenti a scegliere non un ortopedico di fama, ma uno specialista. La spalla richiede specifica competenza. E Osimhen non può tardare".