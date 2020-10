Coronavirus, in arrivo nuovo dpcm: novità importanti per feste, bar e ristoranti

E' in arrivo un nuovo dpcm per la seconda ondata di Coronavirus. Oltre all'obbligo di mascherina anche all'aperto, ci saranno novità importanti per quanto riguarda le feste e le attività di bar e ristoranti.

Per le feste, scrive il Corriere della Sera, dovranno esserci massimo 200 persone coinvolte. Rimane il divieto di ballo e l’obbligo di mascherina quando si sta al chiuso e non è possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro. Una regola che si dovrà applicare anche nei cinema e nei teatri.

Per quanto riguarda bar e ristoranti, il governo vuole anticipare alle 23, massimo a mezzanotte, l’orario di chiusura, ma di questo si discuterà con i governatori proprio nel tentativo di trovare una soluzione che possa mettere tutti d’accordo.