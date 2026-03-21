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Corriere dello Sport: "McDona, ora il Napoli è a -6 da Chivu"
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Apre così il Corriere dello Sport la sua edizione odierna: "Il Napoli risale, a Cagliari basta la rete dello scozzese. McTominay indirizza subito la partita, qualche rischio nel finale Il rientro dei top cambia la sostanza della squadra: quarto successo consecutivo"
Spazio anche all'Inter che ritrova Calhanoglu come l'asso per lo scudetto, e taglio alto dedicato alla sfida tra Juventus e Pertosse: Grosso non sa quanti giocatori avrà a disposizione: almeno sette fermati dalla malattia respiratoria. Squadra e staff sotto antibiotico, 5 i Primavera.
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