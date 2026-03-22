"Non è finita finché non è finita", il messaggio dello spogliatoio: ora c'è fiducia

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Il Napoli ha ritrovato slancio e convinzione dopo un periodo complicato. Le quattro vittorie consecutive hanno cancellato le preoccupazioni che si erano diffuse dopo la trasferta di Bergamo, riportando serenità nello spogliatoio e in classifica. Il ritorno di giocatori fondamentali come Lobotka, De Bruyne, Gilmour e McTominay ha dato nuova solidità alla squadra, che dopo oltre due mesi è riuscita anche a chiudere una partita senza subire gol.

Il messaggio dello spogliatoio per la corsa Scudetto

La prestazione - scrive La Gazzetta dello Sport - può essere discussa, ma i risultati stanno cambiando il clima intorno al gruppo. La classifica consente di guardare avanti con maggiore fiducia e di alimentare nuove ambizioni in vista del finale di stagione. Il messaggio che arriva dall’interno è chiaro: “Non è finita finché non è finita”. E la linea dettata da Conte è semplice quanto ambiziosa: vincerle tutte da qui alla fine, per restare agganciati a chi è davanti e provare a riaprire ogni discorso.