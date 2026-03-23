Prima pagina Tuttosport: "Pio illusione. L'Inter trema"

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La Juventus si divide tra presente e futuro, con una prima pagina che mette al centro il nodo della guida tecnica e la necessità di alzare il livello complessivo della rosa. “Servono i campioni”, titola Tuttosport, sintetizzando una linea chiara: da una parte la centralità di Luciano Spalletti, dall’altra un mercato chiamato a garantire qualità, spessore e risposte immediate. Sul tavolo c’è anche il tema dei rinnovi, con diverse situazioni ancora aperte, ma con un obiettivo condiviso: costruire una squadra più forte, limitando gli errori e gli sprechi che hanno segnato l’ultima stagione.

Spazio anche alla frenata dell’Inter, raccontata in toni severi dopo l’1-1 contro la Fiorentina. Il quotidiano parla di una squadra che adesso “trema”, sottolineando come il vantaggio iniziale non sia bastato e come i nerazzurri abbiano raccolto soltanto due punti nelle ultime tre partite. Un rallentamento che rimette in movimento la classifica, riavvicina le inseguitrici e apre nuovi interrogativi sulla gestione dei momenti decisivi della gara.