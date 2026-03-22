Gazzetta dimentica lo Scudetto del Napoli di Spalletti: "Un trionfo negli ultimi 5 anni"

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Curioso scivolone statistico per La Gazzetta dello Sport, che in un’analisi sulla lotta al vertice ha commesso un errore nel riepilogo degli ultimi campionati vinti in Serie A, dimenticando uno dei titoli conquistati dal Napoli nelle ultime stagioni. Nel ricostruire l’albo d’oro recente, il quotidiano ha scritto: “Sarà una volata tra tre big. In competizione ci sono le squadre che hanno vinto gli ultimi cinque scudetti dopo la fine del dominio Juve: due volte l’Inter, una il Milan e una il Napoli”.

Un conteggio impreciso, perché negli ultimi cinque anni il Napoli ha conquistato due scudetti, prima con Luciano Spalletti e poi con Antonio Conte, oltre ai successi di Inter e Milan. Un errore che non è passato inosservato tra i tifosi azzurri, soprattutto considerando il peso dei risultati ottenuti dal Napoli nelle stagioni più recenti.