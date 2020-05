Corsa, aerobica, tecnica e (forse) tiri in porta: così Gattuso ha preparato il primo allenamento

Nella giornata di oggi il Napoli tornerà ad allenarsi a Castel Volturno a due mesi di distanza dall'ultima volta. Come si svolgerà la seduta? A spiegarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che entra nel dettaglio. Ci saranno diversi gruppi di lavoro per tre sessioni, distanziate due ore tra loro, tra le 9 e le 14 di oggi circa, al fine di evitare assembramenti. Cominceranno i portieri, poi sarà la volta dei calciatori di movimento. E Gennaro Gattuso ha preparato così il primo allenamento.

LAVORO NEL DETTAGLIO - Il quotidiano spiega che nel menù sono previsti corsa, lavoro aerobico e infine lavoro tecnico. E, nel pieno rispetto delle regole, i palloni saranno sanificato ogni volta, di gruppo in gruppo. Si è studiata anche la possibilità dei tiri in porta, con la barriera mobile sanificata, ed oggi ci saranno i primi test anche in questo senso, visto che è la prima volta per tutti. Per la sicurezza: termoscanner quotidiani, colazione a casa, arrivo a Castel Volturno in solitudine già col completino indosso e via in campo.