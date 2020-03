Corsera - A breve nuovo incontro ADL-Mertens per la firma del rinnovo

"Si è discusso di un biennale a 4 milioni più bonus. Due e mezzo alla firma, più premi per i gol e la qualificazione in Champions". Anche l'edizione odierna del Corriere della Sera parla dell'incontro avvenuto all'Hotel Vesuvio tra Aurelio De Laurentiis e Dries Mertens: "Le parti si rivedranno nei prossimi giorni per mettere nero su bianco - spiega il quotidiano - ma la strada per continuare sembra sia stata tracciata. In questi mesi non sono mancate le richieste, sia da parte di club italiani che esteri, ma evidentemente il Napoli resta la sua priorità, forte anche del legame instaurato con la città e le manifestazioni di affetto da parte dei tifosi, che lo hanno incoronato "Ciro-Mertens"