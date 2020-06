Corsera - "ADL si è pentito di aver rifiutato 110 mln per Koulibaly la scorsa estate"

Kalidou Koulibaly ed il possibile pentimento di Aurelio De Laurentiis per non aver ceduto alle offerte arrivate per il difensore la scorsa estate. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera, che scrive così sul centrale senegalese sempre al centro di tantissime voci di calciomercato.

"Un’estate fa Kalidou Koulibaly valeva 110 milioni. De Laurentiis ha detto molti no. Salvo poi probabilmente pentirsene quando il gigante senegalese ha iniziato a infilare un errore dietro l’altro. Cose non da lui. Il suo blackout tecnico al Napoli è costato moltissimo nella prima parte di stagione. Gattuso ci ha lavorato a lungo, soprattutto sotto l’aspetto mentale. I progressi, assicurano da Castel Volturno, si vedono già" scrive il quotidiano.