Corsera boccia le rivali del Napoli: "Non sono pronte, incomplete e in ritardo"

vedi letture

Le rivali del Napoli non sono pronte: Inter, Juventus e Milan in ritardo e incomplete. Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera sul campionato ormai alle porte: "Mancano meno di due settimane all’inizio del campionato e le antinapoli non sono pronte. Troppi i nodi da risolvere, in campo e sul mercato.

L’Inter ha puntato le sue carte su Lookman per allestire un tridente da fantascienza con Lautaro e Thuram, ma l’arrivo del nazionale nigeriano rischia di complicare l’equilibrio di squadra e frenare la crescita di Pio Esposito, che può diventare il centravanti del futuro. Forse Marotta e Ausilio dovrebbero concentrarsi sulla difesa, considerando i passaggi a vuoto di Pavard e Bisseck e l’età avanzata di Acerbi e De Vrij.