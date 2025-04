CorSera: "Conte vuole attraccare nave al porto. Poi sarà tempo di futuro"

vedi letture

"La nave va attraccata in porto. Poi verrà il tempo delle riflessioni, delle valutazioni sul futuro. Che sia scudetto o Champions, l’obiettivo di inizio stagione del Napoli sarà stato raggiunto. Il sogno resta però ancora vivo, nonostante stavolta la squadra di Inzaghi abbia fatto la sua parte anche in campionato. «Finora siamo stati bravi, proviamo andare oltre le nostre possibilità". Lo scrive il Corriere della Sera oggi in edicola. Conte è concentrato sulla Serie A e sulla gara di questa sera contro l'Empoli.

"Antonio sa perché la sua squadra è andata in riserva, e non è un problema di condizione fisica. Il Napoli non ha un problema di secondi tempi ma di gestione della partita nella sua interezza. Chiamiamola maturità o anche personalità, Conte fa leva su questo aspetto, senza cercare alcun alibi su infortuni e defezioni degli ultimi mesi (si è fermato di nuovo Buongiorno che ne avrà almeno per due settimane)".