CorSera: "Fantasma Inter: stanca, senza idee e grinta. La peggiore degli ultimi due anni"

Critiche all'Inter per il ko di Firenze ma soprattutto per il modo con cui è arrivata la sconfitta contro una squadra in piena emergenza: "L’Inter assiste allo spettacolo. Una squadra fantasma. Senza idee, senza grinta, senza nerbo. Inconsistente. La peggiore degli ultimi due anni", scrive il Corriere della Sera oggi in edicola. Ora i nerazzurri sono a -3 dal Napoli a 15 giornate dal termine del campionato.

"Il Napoli adesso è primo per davvero. Non ci sono più asterischi in classifica. I recuperi sono maledetti per l’Inter. Tre anni fa ha perso lo scudetto a Bologna, adesso si trova in una situazione delicata. I nerazzurri non sono quelli di due mesi fa. Sbattono contro il muro viola, si allungano, non vincono un contrasto, non cambiano mai ritmo. Stanchi e sgonfi nel momento cruciale della stagione. Ora devono rincorrere il Napoli".