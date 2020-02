Corsera: "Gattuso ha chiesto ai suoi di mettere la tuta da operaio"

Rino Gattuso ha chiesto ai giocatori di mettersi in tuta, quella da operaio. L'edizione odierna del Corriere della Sera evidenzia il nuovo spirito del Napoli, che anche a Cagliari è stato autore di una prova di compattezza e di sacrifizio: "Lo sforzo per la vittoria - si legge - è ancora massimo, per quanto gli azzurri abbiano superato il Cagliari con un solo gol, una prodezza balistica di Dries Mertens (meno uno dal record di Hamsik) al 20’ del secondo tempo. Ma uscire per la seconda volta consecutiva (dopo l’Inter in Coppa Italia) con la porta inviolata ha richiesto un sacrificio enorme in fase difensiva".