CorSera - Koulibaly emblema del fallimento: è la vera delusione del campionato

L'edizione odierna del Corriere della Sera analizza le difese dei club italiani e focalizza la sua attenzione sul Napoli. Per il quotidiano, Koulibaly, per il quale in estate il Manchester United aveva messo sul piatto 100 milioni, è l’emblema del fallimento del Napoli, la vera delusione della serie A. Il senegalese è tornato sulla terra e la sua squadra è precipitata in fondo al pozzo. Critiche anche a Godin e De Ligt, elogi alla Roma per l'intuizione Smalling.