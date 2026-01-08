Corsera: "Marchetti perde bussola. Il Var lo manda in confusione e lo sconfessa!"
Il Corriere della Sera oggi in edicola parla dell'arbitraggio di Marchetti, protagonista in negativo ieri in occasione del 2-0 del Verona e del gol poi annullato a Hojlund: "Il braccio largo di Buongiorno, il polso di Hojlund: un rigore contro e un gol annullato al Napoli (alla fine saranno due). Succede di tutto al Maradona, anche l'arbitro perde la bussola, mandato in confusione dalla Var che sconfessa le sue decisioni. Il risultato è un pareggio (2-2) che scontenta sia il Napoli (rallenta dopo 4 vitto-rie) che il Verona che nel recupero sfiora il colpaccio con Giovane", si legge nell'analisi di oggi.
Rassegna Stampa
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
