Corsera punge Chivu: "Quando vincerà uno scontro diretto? E Lautaro dov'era?"

"Quando tor­nerà la sua Inter a vin­cere uno scon­tro diretto con Napoli, Milan o Juve? La serie si allunga a 14 gare". Così scrive il Corriere della Sera sulle difficoltà nerazzurre negli scontri diretti: "Le solite illu­sioni dell’inter. La corazza spessa del Napoli. La fuga d’inverno pro­get­tata da Chivu, che sognava di stac­care di 7 punti i cam­pioni in carica resta pro­gram­mata solo sul navi­ga­tore: il cam­pio­nato è aperto, aper­tis­simo, pra­ti­ca­mente spa­lan­cato, dopo un pareg­gio show.

Il primo pareg­gio in cam­pio­nato per Chivu è un punto inter­ro­ga­tivo che non si can­cella: quando tor­nerà la sua Inter a vin­cere uno scon­tro diretto con Napoli, Milan o Juve? La serie si allunga a 14 gare. Il Napoli aggre­di­sce la ripresa con piglio ancora mag­giore, ma il lot­ta­tore Hoj­lund in con­tro­piede e poi Di Lorenzo di testa spre­cano due palle gol nitide. Mkhi­ta­ryan ridà luci­dità all’inter e si gua­da­gna anche il rigore, che Doveri si era perso per­ché nella stessa azione l’inter tira due volte verso la porta. Il vento sem­bra tutto a favore dell’Inter, che pure si chiede dov’è Lau­taro, da 9 par­tite a secco col Napoli".