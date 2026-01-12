Corsera punge Chivu: "Quando vincerà uno scontro diretto? E Lautaro dov'era?"
"Quando tornerà la sua Inter a vincere uno scontro diretto con Napoli, Milan o Juve? La serie si allunga a 14 gare". Così scrive il Corriere della Sera sulle difficoltà nerazzurre negli scontri diretti: "Le solite illusioni dell’inter. La corazza spessa del Napoli. La fuga d’inverno progettata da Chivu, che sognava di staccare di 7 punti i campioni in carica resta programmata solo sul navigatore: il campionato è aperto, apertissimo, praticamente spalancato, dopo un pareggio show.
Il primo pareggio in campionato per Chivu è un punto interrogativo che non si cancella: quando tornerà la sua Inter a vincere uno scontro diretto con Napoli, Milan o Juve? La serie si allunga a 14 gare. Il Napoli aggredisce la ripresa con piglio ancora maggiore, ma il lottatore Hojlund in contropiede e poi Di Lorenzo di testa sprecano due palle gol nitide. Mkhitaryan ridà lucidità all’inter e si guadagna anche il rigore, che Doveri si era perso perché nella stessa azione l’inter tira due volte verso la porta. Il vento sembra tutto a favore dell’Inter, che pure si chiede dov’è Lautaro, da 9 partite a secco col Napoli".
