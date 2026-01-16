CorSera: "Scudetto milanese, il Napoli ora deve guardarsi le spalle"
Inter e Milan si contendono il titolo, dietro il Napoli che è terzo. La classifica, oggi, recita così. E il Corriere della Sera oggi in edicola fa il punto della situazione sulla lotta al tricolore.
"Il campionato alla milanese. Il Diavolo, soffrendo e rischiando, si lancia all’inseguimento dell’Inter. Chivu, che all’intervallo della partita di Como sognava la fuga, mostra lo stesso un sorriso sornione. Intanto, nella doppia giornata dei recuperi, ha messo 6 punti tra sé e Conte, che considera sempre il rivale numero uno per lo scudetto e dopo 20 giornate ha un punto in più rispetto all’ultimo Inzaghi.
Il Milan resiste. Spietato e resiliente. Non ha la qualità di Inter e Napoli, però ha perso una volta sola e a differenza della capolista è letale negli scontri con le pari grado. Il Diavolo, che ha sprecato 13 punti contro le squadre della parte della destra della classifica, dovrà fare attenzione domenica al Lecce e poi si giocherà gran parte delle sue carte nella doppia trasferta con Roma e Bologna.
Il Napoli terzo ha picchi altissimi e bassi preoccupanti, fatica a tenere il ritmo quando le partite si moltiplicano anche per via dell’emergenza. Conte di punti con le più deboli del reame ne ha gettati via 7 che diventano 10 se consideriamo la sconfitta in casa dell’Udinese, l’ultima della parte sinistra della classifica. Il Napoli dovrà cominciare a guardarsi dietro".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Sassuolo
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro