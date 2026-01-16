CorSera: "Scudetto milanese, il Napoli ora deve guardarsi le spalle"

Inter e Milan si contendono il titolo, dietro il Napoli che è terzo. La classifica, oggi, recita così. E il Corriere della Sera oggi in edicola fa il punto della situazione sulla lotta al tricolore.

"Il cam­pio­nato alla mila­nese. Il Dia­volo, sof­frendo e rischiando, si lan­cia all’inse­gui­mento dell’Inter. Chivu, che all’inter­vallo della par­tita di Como sognava la fuga, mostra lo stesso un sor­riso sor­nione. Intanto, nella dop­pia gior­nata dei recu­peri, ha messo 6 punti tra sé e Conte, che con­si­dera sem­pre il rivale numero uno per lo scu­detto e dopo 20 gior­nate ha un punto in più rispetto all’ultimo Inza­ghi.

Il Milan resi­ste. Spie­tato e resi­liente. Non ha la qua­lità di Inter e Napoli, però ha perso una volta sola e a dif­fe­renza della capo­li­sta è letale negli scon­tri con le pari grado. Il Dia­volo, che ha spre­cato 13 punti con­tro le squa­dre della parte della destra della clas­si­fica, dovrà fare atten­zione dome­nica al Lecce e poi si gio­cherà gran parte delle sue carte nella dop­pia tra­sferta con Roma e Bolo­gna.

Il Napoli terzo ha pic­chi altis­simi e bassi pre­oc­cu­panti, fatica a tenere il ritmo quando le par­tite si mol­ti­pli­cano anche per via dell’emer­genza. Conte di punti con le più deboli del reame ne ha get­tati via 7 che diven­tano 10 se con­si­de­riamo la scon­fitta in casa dell’Udi­nese, l’ultima della parte sini­stra della clas­si­fica. Il Napoli dovrà comin­ciare a guar­darsi die­tro".