CorSera su Gattuso: "Sarà il primo ad andar via se le prossime gare andassero male"

Si analizza il momento del Napoli su tutti i quotidiani, lo fa anche il Corriere della Sera con un lungo articolo nel quale si prova a descrivere quanto sta accadendo. Non solo: il quotidiano fa sapere che ogni componente è sotto accusa ma lo è anche Gattuso, "ultimo arrivato - si legge - e primo ad andar via se anche le prossime gare andassero male". Fino a questo momento Gattuso, subentrato ad Ancelotti, ha raccolto appena una vittoria e quattro sconfitte in campionato, più il passaggio del turno in Coppa Italia. Troppo poco per ritenersi soddisfatti.