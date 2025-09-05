Corsera su Spalletti: "Qualche giocatore ha riferito a Gattuso che li rimbambiva"

Alla vigilia della sfida contro l'Estonia, già fondamentale per la qualificazione ai Mondiali, il Corriere della Sera parla di Gattuso, nuovo ct azzurro, e fa il confronto con il lavoro di Spalletti e i suoi metodi che a quanto pare sono stati poco utili e soprattutto non ben integrati dal gruppo, dallo spogliatoio: "Gattuso dice che è il suo sistema preferito e non ci rinuncia. Sarà una difesa «rotante». In fase di possesso, Di Marco salirà a sinistra: e, dall’altra parte, Di Lorenzo stringerà al centro. Roba semplice.

Schemi banali che, ormai, applicano anche in Prima categoria. Rino ha capito che non è il momento di lavagne, filmati, ossessioni tattiche. Qualche giocatore gli ha riferito che Spalletti li rimbambiva. Te tu ti vai a mettere lì, così poi ci si ritrova tutti insieme laggiù. «Calcio relazionale». Lo chiamava così. E, dopo averglielo spiegato, continuava pure a parlargli addosso nello spogliatoio, nella hall dell’albergo, a cena. Poverini: una pressione psicologica insopportabile, debilitante, al punto da essere poi presi a pallate, quasi, da chiunque. Rino ha capito di dover cambiare approccio".