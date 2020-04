Cosa accadrebbe con un nuovo calciatore positivo alla ripresa? Ecco come scongiurare un nuovo stop

La Serie A studia tutte le mosse per la ripresa e prepara ogni mossa per arginare i danni del Coronavirus. Cosa accadrebbe, però, se ci fosse un nuovo positivo dopo la ripresa degli allenamenti? Secondo quanto scrive Il corriere dello Sporti in questa eventualità il calciatore positivo verrà isolato e gli altri saranno sottoposti al tampone per verificare se siano stati contagiati. L’obiettivo sarebbe di non fermare nuovamente tutto il campionato.