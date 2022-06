Cosa ha generato il malcontento palesato da Politano e il suo agente

Matteo Politano è scontento, vorrebbe lasciare Napoli per trovare maggiore spazio altrove. La Gazzetta dello Sport spiega così.

Matteo Politano è scontento, vorrebbe lasciare Napoli per trovare maggiore spazio altrove. La Gazzetta dello Sport spiega cosa ha generato il malcontento palesato dall'ex Inter e dal suo agente: "L’alternanza con Lozano evidentemente ha generato un po’ di malcontento in un calciatore che ha bisogno di fiducia totale per esprimersi al meglio. Non a caso, Matteo ha fatto benissimo a Sassuolo e sotto la gestione Gattuso quando si è sentito quasi «intoccabile»".