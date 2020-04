Crisi Coronavirus e niente soldi Champions: il Napoli ha un piano per il mercato

Il Napoli che verrà sarà rivoluzionato, scrive il Corriere del Mezzogiorno sottolineando che la società dovrà tener conto dei danni economici dello tsunami Coronavirus e dell'assenza dalla Champions. L’idea quindi è di tagliare il monte ingaggi, che in questa stagione per la prima volta ha superato il tetto dei 100mln, ma anche di ringiovanire l’organico per tornare nelle prime quattro posizioni. Per quanto riguarda l'età media, infatti, il Napoli è decimo in serie A (27,3 anni) ed anche per questo Giuntoli e gli scout sono all’opera per altri talenti in rampa di lancio sulla scia di Fabian Ruiz.