Crosetti contrariato su Repubblica: "Cosa dire ora a chi ha giocato senza i positivi?"

"Più che dare ragione al Napoli, questa sentenza dà torto alla Federcalcio, smonta il protocollo e conferma una frattura profonda istituzionale tra Coni e Figc". Si esprime così, contrariato, Maurizio Crosetti nel suo fondo per La Repubblica sulla sentenza di Juventus-Napoli che ha restituito un punto agli azzurri e ha sancito che la gara andrà giocata: "Cosa dire, adesso, a quelle società che hanno comunque giocato, pur essendo prive di atleti positivi al coronavirus? Il Genoa, per esempio, che ora sta in fondo alla classifica ma non è mai fuggito dal campo, e Maran ci ha pure rimesso il posto. [...] Cosa dire alla Juventus, in campo senza Ronaldo, e al Milan che giocò senza Ibra fermato dal virus? Cosa dire alla Casertana, che contro la Viterbese è dovuta scendere in campo in 9, e due giocatori con la febbre sono poi risultati contagiati?".