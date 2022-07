Curiosità su 'The Monster' Kim: dalla passione per i tatuaggi al padre judoka

Sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si parla in maniera approfondita del nuovo acquisto Kim

Il club è convinto d’avere individuato e acquisito un giocatore già pronto che ha anche grandi margini di crescita. Sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si parla in maniera approfondita del nuovo acquisto Kim: Il profilo è molto interessante: 190 centimetri, una struttura fisica con cui ha meritato l’appellativo The Monster , difensore centrale di piede destro da piazzare sul centro-sinistra nella linea a quattro. Punto di riferimento per continuità nell’attenzione, è pronto ad assorbire le indicazioni tattiche, deve crescere nelle letture quando saltano i meccanismi di riferimento.

Proviene da una famiglia d’atleti, il padre è uno judoka, lo zio è stato uno dei suoi primi allenatori, in Corea del Sud è uno dei calciatori più apprezzati, vanta quarantadue presenze in Nazionale e parteciperà in inverno al Mondiale in Qatar affrontando nel proprio girone l’Uruguay di Olivera. Il trasferimento al Napoli è motivo di grande interesse in Corea del Sud al punto che la compagnia di bandiera ieri ha voluto omaggiarlo con un regalo a Villa Stuart.

Ha la passione per i tatuaggi, sul suo petto spicca l’espressione «Carpe Diem».