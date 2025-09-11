Da Anguissa a Hojlund: le decisioni di Conte sui nazionali in vista della Fiorentina

vedi letture

Zambo Anguissa - l'ultimo a rientrare dagli impegni con le nazionali - raggiungerà in queste ore i compagni del Napoli a Castel Volturno, completando il gruppo a disposizione di Conte in vista della trasferta di sabato sera al Franchi contro la Fiorentina. Per lui un viaggio intercontinentale e subito la necessità di ricaricare le energie - sottolinea il Corriere dello Sport - ma Conte dovrebbe schierarlo in campo dal primo minuto, con la conferma dei Fab 4 sulla linea mediana che appare lo scenario più probabile.

Nel frattempo, per la sfida contro la Fiorentina resta vivo il ballottaggio per il ruolo di centravanti tra Hojlund e Lucca. L’italiano, che ieri ha festeggiato il 25° compleanno, è favorito per la conferma dal primo minuto. L’attaccante danese, arrivato all'ultimo giorno di mercato dal Manchester United, sta prendendo confidenza con il nuovo ambiente di Castel Volturno e ha svolto ieri la sua seconda seduta con i compagni, ma a Firenze la maglia da titolare dovrebbe toccare ancora a Lucca.