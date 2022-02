Da Barcellona: "I media catalani non considerano l'Europa League degna dei blaugrana"

Il Barcellona è abituato a giocare la Champions League, per questo in Catalogna si dà poca importanza all'Europa League. A scriverlo su Tuttosport è il corrispondente da Barcellona: "Per quanto riguarda l’Europa League, il Barcellona di Laporta (presidente), Xavi (allenatore) e Busquets (capitano) non può contare, almeno per il momento, sul sostegno viscerale dei propri tifosi e men che meno sull’interesse dei media catalani che non sembrano volerne sapere di considerare la cara vecchia Coppa Uefa un torneo degno dei colori blaugrana".