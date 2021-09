Da Benevento: "Serata speciale al Maradona alla ricerca di segnali per il campionato"

"Il Benevento all'esame Napoli", titola Il Sannio Quotidiano in edicola oggi. Un assaggio di Serie A nel novantaduesimo anniversario della sua fondazione. Alle 21 il Benevento sarà ospite del nuovo Napoli di Luciano Spalletti e, per l’occasione, dovrà tirare fuori l’abito della festa e provare a regalarsi una serata speciale nel tempio dedicato a Diego Armando Maradona. Storia che si mescola al presente, suggestioni che si uniscono con le urgenze del campo. Perché la Strega punta a essere protagonista su un palcoscenico così suggestivo non solo per celebrare al meglio la sua festa, ma anche per raccogliere segnali confortanti in vista del rientro in campo dopo la sosta".